Американские комментаторы во время матча «Марселя» назвали Руслана Малиновского русским

Во время трансляции матча Лиги 1, в котором «Клермон» принимал «Марсель», американские комментаторы телеканала beIN Sports допустили ошибку, назвав украинского легионера марсельцев Руслана Малиновского русским.



На 36-й минуте в ворота хозяев был назначен штрафной удар, полузащитник подошёл к мячу. Комментатор отреагировал на этот эпизод: «Бить будет русский». После того как Малиновский пробил выше ворот, комментатор добавил, что «мяч почти долетел до Москвы».



Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу «Марселя».



Напомним, недавно Малиновский попал в скандал, обнявшись после матча «Марселя» и «Монако» с российским полузащитником монегасков Александром Головиным. За этот поступок украинца раскритиковали многие соотечественники, после чего ему пришлось извиняться.

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