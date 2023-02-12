Александр Гацкан оценил итоги первой части сезона для «Ростова»
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Тренер академии «Ростова» Александр Гацкан подвёл итоги первой части сезона для своей команды.
«Тренерский штаб и ребята работают. Все сконцентрированы на своей работе. Не могу сказать, что место «Ростова» не по делу. Всё по делу. Главное сейчас — хорошо доработать сборы, а затем хорошо начать вторую часть сезона с победы. Дальше уже всё хорошо пойдёт», — передаёт слова Гацкана корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Ростовчане после 17 туров замыкают тройку лучших команд РПЛ, имея в активе 35 очков. Отставание от лидера турнира — «Зенита» — составляет семь очков. В Кубке России команду Валерия Карпина ожидает двухматчевое противостояние с «Уралом». Эти матчи состоятся 22 и 27 февраля. Первую игру ростовчане проведут дома.
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