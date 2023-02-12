Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Гацкан оценил итоги первой части сезона для «Ростова»

Александр Гацкан оценил итоги первой части сезона для «Ростова»
Комментарии

Тренер академии «Ростова» Александр Гацкан подвёл итоги первой части сезона для своей команды.

«Тренерский штаб и ребята работают. Все сконцентрированы на своей работе. Не могу сказать, что место «Ростова» не по делу. Всё по делу. Главное сейчас — хорошо доработать сборы, а затем хорошо начать вторую часть сезона с победы. Дальше уже всё хорошо пойдёт», — передаёт слова Гацкана корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Ростовчане после 17 туров замыкают тройку лучших команд РПЛ, имея в активе 35 очков. Отставание от лидера турнира — «Зенита» — составляет семь очков. В Кубке России команду Валерия Карпина ожидает двухматчевое противостояние с «Уралом». Эти матчи состоятся 22 и 27 февраля. Первую игру ростовчане проведут дома.

Новость по теме
Гацкан ответил на вопрос, может ли «Ростов» бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023