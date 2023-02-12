Гацкан ответил на вопрос, может ли «Ростов» бороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
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Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан ответил на вопрос, сможет ли его бывший клуб навязать конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство Российской Премьер-Лиги.
«По силам ли «Ростову» тягаться с «Зенитом»? Будет тяжко, но в футболе всё возможно. Чемпионат Англии показывает, что даже десять очков разницы можно вернуть. Футбол — непредсказуемая игра», — передаёт слова Гацкана корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Зенит» является лидером российского чемпионата — в активе команды Сергея Семака 42 очка за 17 туров. Вторую строчку занимает «Спартак», набравший 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35). Сезон Российской Премьер-Лиги возобновится в начале марта, когда стартует 18-й тур.
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