«Герта» прервала серию из четырёх поражений в Бундеслиге, обыграв «Боруссию» М

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались берлинская «Герта» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Герта» одержала волевую победу со счётом 4:1.



На 17-й минуте отличился швейцарский защитник гостей Нико Эльведи. Через 13 минут ответный мяч «Герты» забил форвард Йессик Нганкам. На 52-й минуте защитник Мартон Дардаи вывел хозяев вперёд. На 90+1-й минуте форвард Дерри Шерхант забил третий мяч «Герты». Через пять минут бельгийский нападающий Доди Лукебакио с пенальти установил окончательный счёт — 4:1.



«Герта» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 17 очков в 20 матчах. «Боруссия» М располагается на 10-й строчке, заработав 26 очков. Лидирует «Бавария» (43).