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«Герта» прервала серию из четырёх поражений в Бундеслиге, обыграв «Боруссию» М

«Герта» прервала серию из четырёх поражений в Бундеслиге, обыграв «Боруссию» М
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Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались берлинская «Герта» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Герта» одержала волевую победу со счётом 4:1.

На 17-й минуте отличился швейцарский защитник гостей Нико Эльведи. Через 13 минут ответный мяч «Герты» забил форвард Йессик Нганкам. На 52-й минуте защитник Мартон Дардаи вывел хозяев вперёд. На 90+1-й минуте форвард Дерри Шерхант забил третий мяч «Герты». Через пять минут бельгийский нападающий Доди Лукебакио с пенальти установил окончательный счёт — 4:1.

«Герта» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 17 очков в 20 матчах. «Боруссия» М располагается на 10-й строчке, заработав 26 очков. Лидирует «Бавария» (43).

Германия - Бундеслига. 20-й тур
12 февраля 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
4 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Эльведи – 17'   1:1 Нганкам – 30'   2:1 Дардаи – 52'   3:1 Шерхант – 90+1'   4:1 Лукебакио – 90+7'
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