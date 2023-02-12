«Герта» прервала серию из четырёх поражений в Бундеслиге, обыграв «Боруссию» М

Завершился матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались берлинская «Герта» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Команды играли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кристианом Дингертом. «Герта» одержала волевую победу со счётом 4:1.
На 17-й минуте отличился швейцарский защитник гостей Нико Эльведи. Через 13 минут ответный мяч «Герты» забил форвард Йессик Нганкам. На 52-й минуте защитник Мартон Дардаи вывел хозяев вперёд. На 90+1-й минуте форвард Дерри Шерхант забил третий мяч «Герты». Через пять минут бельгийский нападающий Доди Лукебакио с пенальти установил окончательный счёт — 4:1.
«Герта» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Германии сезона-2022/2023, набрав 17 очков в 20 матчах. «Боруссия» М располагается на 10-й строчке, заработав 26 очков. Лидирует «Бавария» (43).
- 12 февраля 2023
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:03
-
19:53
-
19:50
-
19:40
-
19:39
-
19:39
-
19:30
-
19:23
-
19:21
-
19:16
-
19:15
-
19:00
-
18:58
-
18:55
-
18:51
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:23
-
18:21
-
18:20
-
18:15
-
18:11