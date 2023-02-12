«Атлетико» вырвал победу у «Сельты» в меньшинстве благодаря голу Мемфиса Депая

Сегодня, 12 февраля, состоялся матч 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Сельта» принимала мадридский «Атлетико». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго. Стартовый свисток главного арбитра Хорхе Фигероа Васкеса прозвучал в 18:15 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме «Сельта» имела явное преимущество над мадридским клубом, однако открыть счёт не сумела. «Матрасники» тоже имели острые моменты у ворот соперника, но счёт оставался прежним. Во втором тайме «Атлетико» остался в меньшинстве, когда на 70-й минуте центральный защитник Стефан Савич получил прямую красную карточку.

Удаление Савича

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Но «Сельта» не смогла воспользоваться численным большинством своих игроков на поле. Более того, на последних минутах основного времени она пропустила — на 89-й минуте экс-нападающий «Барселоны» Мемфис Депай сумел забить единственный мяч в этой встрече и вырвать победу для «Атлетико» — 1:0.

Гол Депая