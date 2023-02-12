Экс-игрок «Динамо» Фернандес: я был просто в шоке, когда узнал, что Кокорин попал в тюрьму
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Бывший игрок «Динамо» Леандро Фернандес вспомнил о своей реакции на приговор экс-форварду бело-голубых Александру Кокорину после драки в одном из столичных заведений. Напомним, Кокорин в итоге провёл в тюрьме год.
«Знаю, что произошло с Кокориным. Я был просто в шоке, когда узнал, что он попал в тюрьму. Но, к сожалению, такое случается в жизни», — сказал Фернандес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В текущем сезоне россиянин защищает цвета кипрского «Ариса». В команде из Лимасола футболист выступает на условиях аренды, права на него принадлежат итальянской «Фиорентине». В чемпионате Кипра Кокорин забил восемь мячей и делит третью строчку в рейтинге лучших бомбардиров лиги с двумя футболистами.
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