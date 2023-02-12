Родри: для «Манчестер Сити» каждая игра — финал

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес (Родри) прокомментировал победу над «Астон Виллой» в матче 23-го тура английской Премьер-лиги.
«Здесь, на «Этихаде», мы чувствуем, что если забьём на первых минутах, то вся дальнейшая игра будет за нами, поэтому мы довольны матчем. Сегодняшняя игра показала, что мы находимся в хорошей форме, мы показывали отличную игру с первых минут. Мы счастливы, и теперь каждая игра для нас — финал.
Мы знаем, что впереди ещё много игр, но эта самая важная для нас. Мы должны показать, что мы лучшие. Настало время показать всем лучшую версию «Манчестер Сити», — приводит слова Родриго BBC.
После победы «Манчестер Сити» вернулся на вторую строчку турнирной таблицы, их отставание от «Арсенала» составляет три очка (но «канониры» провели на одну игру меньше). Команды встретятся в очном матче в рамках 24-го тура.
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