Гвардиола побил рекорд АПЛ по проценту побед среди постоянных тренеров лиги

Сегодня, 12 февраля, завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу» (3:1). Благодаря этой победе главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стал рекордсменом чемпионата по проценту побед среди постоянных менеджеров турнира — 73,6%. Об этом сообщает статистический портал Squawka.
Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» провёл 250 матчей в рамках Премьер-лиги. За этот период подопечные испанского специалиста одержали 184 победы, 32 раза сыграли вничью и 34 раза потерпели поражение.
Победа позволила «горожанам» вернуть себе вторую строчку турнирной таблицы чемпионата. Отставание команды Гвардиолы от «Арсенала» составляет три очка. В следующем туре команды сыграют в очной встрече в рамках перенесённого матча 12-го тура.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ
- 12 февраля 2023
-
22:33
-
22:31
-
22:21
-
22:20
-
22:19
-
22:15
-
22:10
-
22:06
-
22:02
-
22:00
-
21:59
-
21:58
-
21:38
-
21:30
-
21:30
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:10
-
21:04
-
21:00
-
21:00
-
20:58
-
20:40
-
20:39
-
20:33
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:10
-
20:08
-
20:04
-
20:03
-
19:53
-
19:50