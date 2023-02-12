Гвардиола побил рекорд АПЛ по проценту побед среди постоянных тренеров лиги

Сегодня, 12 февраля, завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Астон Виллу» (3:1). Благодаря этой победе главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола стал рекордсменом чемпионата по проценту побед среди постоянных менеджеров турнира — 73,6%. Об этом сообщает статистический портал Squawka.

Под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» провёл 250 матчей в рамках Премьер-лиги. За этот период подопечные испанского специалиста одержали 184 победы, 32 раза сыграли вничью и 34 раза потерпели поражение.

Победа позволила «горожанам» вернуть себе вторую строчку турнирной таблицы чемпионата. Отставание команды Гвардиолы от «Арсенала» составляет три очка. В следующем туре команды сыграют в очной встрече в рамках перенесённого матча 12-го тура.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ