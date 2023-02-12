Кварацхелия и Осимхен — в стартовом составе «Наполи» на матч с последней командой Серии А

Сегодня, 12 февраля, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Наполи» примет «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. Команды огласили стартовые составы.
«Наполи»: Мерет, Руй, Ким Мин Джэ, Ррахмани, Ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Лосано.
«Кремонезе»: Карнесекки, Феррари, Кирикеш, Васкес, Серникола, Пикель, Мейте, Бенасси, Айву, Афена-Гьян, Тсаджут.
Команда Лучано Спаллетти уверено возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 56 очков после 21 матча. Ближайшего преследователя, «Интер», неаполитанцы опережают на 13 баллов. «Кремонезе» находится на другом полюсе таблицы, на последнем, 20-м месте. Коллектив из Кремоны до сих пор не знает побед в текущем розыгрыше Серии А, набрав лишь восемь очков.
- 12 февраля 2023
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