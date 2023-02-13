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«Торпедо» опровергло интерес к осуждённому экс-игроку «Ювентуса»

«Торпедо» опровергло интерес к осуждённому экс-игроку «Ювентуса»
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Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-игроку «Ювентуса» Маноло Портанове.

«Предложение по этому игроку действительно было, но мы его не рассматривали в качестве реального и в дальнейшем рассматривать не будем», – приводит слова Ходоровского Metaratings.

22-летний Портанова числится игроком «Дженоа». У него есть опыт выступлений в молодежной сборной Италии.

В декабре 2022 года Портанова был приговорён к шести годам тюремного заключения за групповое сексуальное насилие. С тех пор он не выходил на поле.

«Торпедо» занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе московской команды 6 набранных очков.

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