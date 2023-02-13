«Торпедо» опровергло интерес к осуждённому экс-игроку «Ювентуса»

Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-игроку «Ювентуса» Маноло Портанове.



«Предложение по этому игроку действительно было, но мы его не рассматривали в качестве реального и в дальнейшем рассматривать не будем», – приводит слова Ходоровского Metaratings.



22-летний Портанова числится игроком «Дженоа». У него есть опыт выступлений в молодежной сборной Италии.



В декабре 2022 года Портанова был приговорён к шести годам тюремного заключения за групповое сексуальное насилие. С тех пор он не выходил на поле.



«Торпедо» занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе московской команды 6 набранных очков.