«Торпедо» опровергло интерес к осуждённому экс-игроку «Ювентуса»
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Исполняющий обязанности председателя совета директоров «Торпедо» Анатолий Ходоровский прокомментировал информацию об интересе клуба к экс-игроку «Ювентуса» Маноло Портанове.
«Предложение по этому игроку действительно было, но мы его не рассматривали в качестве реального и в дальнейшем рассматривать не будем», – приводит слова Ходоровского Metaratings.
22-летний Портанова числится игроком «Дженоа». У него есть опыт выступлений в молодежной сборной Италии.
В декабре 2022 года Портанова был приговорён к шести годам тюремного заключения за групповое сексуальное насилие. С тех пор он не выходил на поле.
«Торпедо» занимает последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы РПЛ. В активе московской команды 6 набранных очков.
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