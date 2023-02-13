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Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Вильярреалом»

Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Вильярреалом»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:0).

«Наш первый защитник — Левандовски. И если он даёт необходимую интенсивность, то её дают все. Тер Штеген в последнее время играет великолепно. Мы в хорошей физической форме. «Реал» находится в непреодолимом расстоянии от нас в турнирной таблице? Вовсе нет. Впереди ещё много матчей. Но я счастлив, потому что у нас всё хорошо», — приводит слова Хави Marca.

На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Реал», набрав 45 очков. При этом, у мадридского клуба есть игра в запасе.

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