Хави прокомментировал победу «Барселоны» в матче с «Вильярреалом»
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Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу в матче 21-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (1:0).
«Наш первый защитник — Левандовски. И если он даёт необходимую интенсивность, то её дают все. Тер Штеген в последнее время играет великолепно. Мы в хорошей физической форме. «Реал» находится в непреодолимом расстоянии от нас в турнирной таблице? Вовсе нет. Впереди ещё много матчей. Но я счастлив, потому что у нас всё хорошо», — приводит слова Хави Marca.
На данный момент «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, записав в свой актив 56 очков. На втором месте находится «Реал», набрав 45 очков. При этом, у мадридского клуба есть игра в запасе.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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