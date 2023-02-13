Агент Бийола: английский клуб предложил за Яку € 25 млн

Футбольный агент Роберт Чибеж об интересе к его клиенту Яке Бийолу со стороны топ-клубов. Также он отметил, что вряд ли российские клубы сейчас смогут позволить себе трансфер экс-защитника ЦСКА.



«Мы разговариваем с одним клубом английской Премьер-лиги, они предлагают за Яку € 25 млн со всеми бонусами. Мы ответили, что лучше будет подождать до лета, но его просматривают и другие топ-клубы из Англии, Германии. Мы никуда не спешим, Бийол отлично чувствует себя в «Удинезе».



Вернулся бы Яка в Россию? А какой клуб сейчас может заплатить € 25 млн? Возможно, только «Зенит», — приводит слова Чибежа «РБ Спорт».



В нынешнем сезоне Яка Бийол провел 19 матчей в составе «Удинезе», отметился тремя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в € 10 млн.



В матче 22-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:2) защитник «Удинезе» Яка Бийол, ранее выступавший за ЦСКА, отметился голом и результативным пасом.