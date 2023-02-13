Аршавин: Жирков в 30 лет жаловался на колени, но играл на высоком уровне

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об окончании карьеры Юрием Жирковым, а также о перспективах полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».



«По мне Жирков давно завершил карьеру. Юра — молодец, играл очень долго. Он в 30 лет жаловался на колени, но играл на высоком уровне.



Мне показалось, что в «Химках» Глушакову уже было тяжеловато. Он перешел в «Пари НН», но не думаю, что он будет в числе первых одиннадцати. Выйти и заткнуть на какие‑то матчи дыру — я так это оценивал. Не думаю, что станет главным игроком «Пари НН», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».



В воскресенье стало известно о завершении профессиональной карьеры 39‑летним Жирковым.