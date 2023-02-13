Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: Жирков в 30 лет жаловался на колени, но играл на высоком уровне

Аршавин: Жирков в 30 лет жаловался на колени, но играл на высоком уровне
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался об окончании карьеры Юрием Жирковым, а также о перспективах полузащитника Дениса Глушакова в «Пари НН».

«По мне Жирков давно завершил карьеру. Юра — молодец, играл очень долго. Он в 30 лет жаловался на колени, но играл на высоком уровне.

Мне показалось, что в «Химках» Глушакову уже было тяжеловато. Он перешел в «Пари НН», но не думаю, что он будет в числе первых одиннадцати. Выйти и заткнуть на какие‑то матчи дыру — я так это оценивал. Не думаю, что станет главным игроком «Пари НН», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

В воскресенье стало известно о завершении профессиональной карьеры 39‑летним Жирковым.

Жирков завершил карьеру. Он дважды не дошёл до «Спартака», но зато поиграл в топ-лиге Жирков завершил карьеру. Он дважды не дошёл до «Спартака», но зато поиграл в топ-лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023