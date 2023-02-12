Жирков завершил карьеру. Он дважды не дошёл до «Спартака», но зато поиграл в топ-лиге

Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. 39-летний защитник принял участие в Кубке Легенд и помог сборной России в 14-й раз выиграть турнир. Теперь мы увидим игру Жиркова только на ветеранских соревнованиях. Вспоминаем самые главные моменты карьеры одного из лучших игроков сборной России.

Юрий Жирков экс-игрок сборной России «Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха».

В карьере Жиркова был только один «Спартак». Со вторым не сложилось

Первые шаги во взрослом футболе Юрий Жирков делал в тамбовском «Спартаке». Он присоединился к команде в 2000 году, а на следующий год дебютировал за основу в матче с «Локомотивом» из Калуги. Будущий игрок сборной России быстро прогрессировал и в 2003 году сделал покер во Второй лиге — отправил четыре мяча в ворота «Искры» из Энгельса. После того как воспитанник тамбовского футбола съездил на Кубок Надежд, к нему проявили внимание клубы РФПЛ. Зимой 2003 года Олег Романцев отказался от трансфера Юрия Жиркова в «Спартак», а в декабре он перешёл в ЦСКА. Перед этим защитник оказался не нужен «Локомотиву» и киевскому «Арсеналу».

Юрий Жирков Фото: РИА Новости

Парень из Тамбова вытеснил из основы ЦСКА дорогостоящего аргентинца и стал обладателем Кубка УЕФА

За пять с половиной лет в ЦСКА Жирков сыграл 214 матчей (24 гола, 51 ассист), стал двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, выиграл Кубок УЕФА (забил в финале победный гол). В первый же сезон россиянин вытеснил из состава Осмара Феррейру, за которого армейцы заплатили в восемь раз больше. Кроме того, Жирков оформил 6+4 по системе «гол+пас» в 25 матчах дебютного розыгрыша. Юрий прогрессировал год за годом, а в сезоне-2006/2007 в Лиге чемпионов забил самый красивый гол турнира в ворота «Гамбурга». Получив мяч в центре поля, он обыграл троих и пробил мимо вратаря, выйдя один на один. В коллекции Жиркова множество наград, но прорывным для него стал 2008 год.

Юрий Жирков с Кубком УЕФА Фото: Mike Egerton — PA Images via Getty Images

После Евро-2008 Жирков номинировался на «Золотой мяч», а ещё через год перешёл в «Челси»

Юрий дебютировал в сборной России в 2005 году. К Евро-2008 он подошёл одной из звёзд будущей бронзовой команды. Защитник сыграл все пять матчей на турнире, отдал голевую передачу в игре со Швецией и попал в символическую сборную чемпионата по версии УЕФА. Некоторые издания признали Жиркова игроком года в России, а France Football включил в номинацию на «Золотой мяч». В чемпионате России Юрий отметился тремя голами и 11 результативными передачами в 28 матчах.

Юрий Жирков Фото: ben radford/Corbis via Getty Images

Летом 2009 года Жирков перешёл в «Челси» за € 21 млн. Россиянин не стал игроком старта в Англии, провёл 49 матчей за два года и единственный гол забил на выезде в ворота «Спартака» в Лиге чемпионов. Впрочем, это не помешало Жиркову выиграть чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны.

Абрамович и Гинер заблокировали переход Юрия в «Спартак»

В августе 2011 года Жирков перешёл в «Анжи». Сам игрок, по словам Сослана Джанаева и Валерия Карпина, хотел перейти в «Спартак», но Абрамович в знак солидарности со своим товарищем Гинером отказался продавать его красно-белым. По мнению многих экс-игроков, деньги – главная причина, по которой защитник оказался в «Анжи». За два года Жирков помог махачкалинскому клубу добраться до бронзовых медалей чемпионата России. Затем Юрий вместе с Александром Кокориным и Игорем Денисовым ушли в «Динамо», где ничего не выиграли. В сезоне-2015/2016 Жирков был игроком старта, но во время зимней паузы ушёл в «Зенит», а бело-голубые вылетели в Первую лигу по окончании сезона.

Юрий Жирков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С «Зенитом» игрок взял семь трофеев

В «Зените» Жирков провёл четыре с половиной года. За это время он пополнил коллекцию наград тремя чемпионствами и дважды выиграл Кубок и Суперкубок России. Из Петербурга Юрий продолжал вызываться в сборную: сыграл три матча на домашнем ЧМ-2018, принимал участие в Лиге наций, в отборе Евро-2020 и завершил карьеру в национальной команде после игры с Бельгией на чемпионате Европы в 37 лет.

Последней командой Жиркова стали «Химки». За подмосковный клуб он провёл всего три матча. Мышечная травма не позволила сыграть больше.

В последние годы Жирков всё чаще становился героем мемов на почве своего футбольного долголетия. Юрий воспринимал их с юмором.