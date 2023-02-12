Жирков завершил карьеру. Он дважды не дошёл до «Спартака», но зато поиграл в топ-лиге

Юрий Жирков объявил о завершении карьеры. 39-летний защитник принял участие в Кубке Легенд и помог сборной России в 14-й раз выиграть турнир. Теперь мы увидим игру Жиркова только на ветеранских соревнованиях. Вспоминаем самые главные моменты карьеры одного из лучших игроков сборной России.
«Думаю, все могли догадаться уже, что моя профессиональная карьера футболиста завершена. Что планирую делать дальше? Ничего. Наслаждаться жизнью, ха-ха».
В карьере Жиркова был только один «Спартак». Со вторым не сложилось
Первые шаги во взрослом футболе Юрий Жирков делал в тамбовском «Спартаке». Он присоединился к команде в 2000 году, а на следующий год дебютировал за основу в матче с «Локомотивом» из Калуги. Будущий игрок сборной России быстро прогрессировал и в 2003 году сделал покер во Второй лиге — отправил четыре мяча в ворота «Искры» из Энгельса. После того как воспитанник тамбовского футбола съездил на Кубок Надежд, к нему проявили внимание клубы РФПЛ. Зимой 2003 года Олег Романцев отказался от трансфера Юрия Жиркова в «Спартак», а в декабре он перешёл в ЦСКА. Перед этим защитник оказался не нужен «Локомотиву» и киевскому «Арсеналу».
Юрий Жирков
Фото: РИА Новости
Парень из Тамбова вытеснил из основы ЦСКА дорогостоящего аргентинца и стал обладателем Кубка УЕФА
За пять с половиной лет в ЦСКА Жирков сыграл 214 матчей (24 гола, 51 ассист), стал двукратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, выиграл Кубок УЕФА (забил в финале победный гол). В первый же сезон россиянин вытеснил из состава Осмара Феррейру, за которого армейцы заплатили в восемь раз больше. Кроме того, Жирков оформил 6+4 по системе «гол+пас» в 25 матчах дебютного розыгрыша. Юрий прогрессировал год за годом, а в сезоне-2006/2007 в Лиге чемпионов забил самый красивый гол турнира в ворота «Гамбурга». Получив мяч в центре поля, он обыграл троих и пробил мимо вратаря, выйдя один на один. В коллекции Жиркова множество наград, но прорывным для него стал 2008 год.
Юрий Жирков с Кубком УЕФА
Фото: Mike Egerton — PA Images via Getty Images
После Евро-2008 Жирков номинировался на «Золотой мяч», а ещё через год перешёл в «Челси»
Юрий дебютировал в сборной России в 2005 году. К Евро-2008 он подошёл одной из звёзд будущей бронзовой команды. Защитник сыграл все пять матчей на турнире, отдал голевую передачу в игре со Швецией и попал в символическую сборную чемпионата по версии УЕФА. Некоторые издания признали Жиркова игроком года в России, а France Football включил в номинацию на «Золотой мяч». В чемпионате России Юрий отметился тремя голами и 11 результативными передачами в 28 матчах.
Юрий Жирков
Фото: ben radford/Corbis via Getty Images
Летом 2009 года Жирков перешёл в «Челси» за € 21 млн. Россиянин не стал игроком старта в Англии, провёл 49 матчей за два года и единственный гол забил на выезде в ворота «Спартака» в Лиге чемпионов. Впрочем, это не помешало Жиркову выиграть чемпионат Англии, Кубок и Суперкубок страны.
Абрамович и Гинер заблокировали переход Юрия в «Спартак»
В августе 2011 года Жирков перешёл в «Анжи». Сам игрок, по словам Сослана Джанаева и Валерия Карпина, хотел перейти в «Спартак», но Абрамович в знак солидарности со своим товарищем Гинером отказался продавать его красно-белым. По мнению многих экс-игроков, деньги – главная причина, по которой защитник оказался в «Анжи». За два года Жирков помог махачкалинскому клубу добраться до бронзовых медалей чемпионата России. Затем Юрий вместе с Александром Кокориным и Игорем Денисовым ушли в «Динамо», где ничего не выиграли. В сезоне-2015/2016 Жирков был игроком старта, но во время зимней паузы ушёл в «Зенит», а бело-голубые вылетели в Первую лигу по окончании сезона.
Юрий Жирков
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
С «Зенитом» игрок взял семь трофеев
В «Зените» Жирков провёл четыре с половиной года. За это время он пополнил коллекцию наград тремя чемпионствами и дважды выиграл Кубок и Суперкубок России. Из Петербурга Юрий продолжал вызываться в сборную: сыграл три матча на домашнем ЧМ-2018, принимал участие в Лиге наций, в отборе Евро-2020 и завершил карьеру в национальной команде после игры с Бельгией на чемпионате Европы в 37 лет.
Последней командой Жиркова стали «Химки». За подмосковный клуб он провёл всего три матча. Мышечная травма не позволила сыграть больше.
В последние годы Жирков всё чаще становился героем мемов на почве своего футбольного долголетия. Юрий воспринимал их с юмором.
«Как реагирую на мемы, когда меня называют дедом? Смеюсь, когда присылают. Однажды мне дети принесли фотографию, где я весь седой и с бородой. Подошли со словами: «Папа, у тебя там белые волосы». Ответил, что буду Дедом Морозом».
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