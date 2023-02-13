Нападающий Обухов: Дзюба – игрок высочайшего уровня, хотел бы видеть его в «Оренбурге»
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Российский нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.
«По моему мнению, это игрок высочайшего уровня, один из лучших в России. Но тут вопрос в том, что он может подойти одному тренеру под его игровую схему и не подойти другому. Это надо спрашивать у тренеров. Хотел бы я видеть такого игрока в команде? Скорее, да. Он очень сильный ментально», — приводит слова Обухова «РБ Спорт».
34-летний Дзюба перешёл в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года, подписав контракт до конца сезона. Вместе с ним в клуб пришёл защитник Игорь Смольников, проведший первую часть сезона в «Торпедо».
Артём Дзюба является лучшим бомбардиром в истории Российской Премьер-Лиги.
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