«Локомотив» — «Урал»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Дзюба

Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».

Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 2:1.

Лучшие прогнозы на сегодня.

На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви с подачи Лазара Ранджеловича.

На 65-й минуте ответный мяч железнодорожников забил защитник Максим Ненахов. Через девять минут после быстрой атаки полузащитник Сергей Пиняев вывел красно-зелёных вперёд — 2:1.

В этой встрече дебютировали новички «Локомотива» Артём Дзюба и Игорь Смольников — они провели первый тайм.

Ранее «Локомотив» обыграл армянский «Урарту» со счётом 1:0, а «Урал» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).

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