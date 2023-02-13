«Локомотив» — «Урал»: результат матча, какой счёт, кто победил, как сыграл Дзюба

Завершился контрольный матч, в котором встречались московский «Локомотив» и екатеринбургский «Урал».
Команды играли на стадионе «Джебель-Али» в Дубае (ОАЭ). «Локомотив» одержал волевую победу со счётом 2:1.
На 19-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Урала» Эрик Бикфалви с подачи Лазара Ранджеловича.
На 65-й минуте ответный мяч железнодорожников забил защитник Максим Ненахов. Через девять минут после быстрой атаки полузащитник Сергей Пиняев вывел красно-зелёных вперёд — 2:1.
В этой встрече дебютировали новички «Локомотива» Артём Дзюба и Игорь Смольников — они провели первый тайм.
Ранее «Локомотив» обыграл армянский «Урарту» со счётом 1:0, а «Урал» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» (1:1).
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