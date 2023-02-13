Владислав Радимов: с Денисом Глушаковым будет интереснее в РПЛ

Российский тренер Владислав Радимов высказался о переходе российского полузащитника Дениса Глушакова в «Пари Нижний Новгород».
«С Глушаковым будет интереснее в РПЛ. Всё-таки эта фигура, которая заслужила внимание и хорошо, что он ей остается. В «Нижнем Новгороде» довольно молодая команда и за место в стартовом составе ему ещё придётся побороться. Глушаков приходит не из чемпионского «Спартака», где он был капитаном, а из команды, которая на последнем месте находилась. То, что он подписал контракт это одно, а выиграть ему место в стартовом составе будет не просто. Но он может помочь молодым, как в быту, так и на футбольном поле.
Доказывать придётся всегда, но если если он в таком возрасте поехал в «Нижний Новгород», то у него мотивация есть и он хочет доказать не только себе, но и многим злопыхателям, которые смотрят футбол, что он ещё на что-то способны», – приводит слова Радимова «Матч ТВ».
- 13 февраля 2023
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