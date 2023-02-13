Владимир Обухов сравнил Валерия Карпина и Марцела Личку

Российский нападающий «Оренбурга» Владимир Обухов высказался о тренерах Валерии Карпине и Марцеле Личке.



«Валерий Георгиевич – более системный, у него вся игра так построена. Марцел в этом плане даёт больше свободы. Даже на тренировках в какой-то момент он даёт упражнение, затем останавливает его и говорит: «Можно сыграть так, начинайте больше думать». Если ты в упражнении начинаешь импровизировать, это никак не критикуется, наоборот, это здорово.



У Карпина на поле постоянно надо мыслить и видеть, куда побежать, отдать пас. Это сложный футбол? Да, у него есть такое. Если ты давно в системе и всё понимаешь, то тебе проще. Но новичкам точно нужна адаптация. У него очень много высокоскоростной работы, спринтов за пределами 20–25 километров в час», – приводит слова Обухова «РБ Спорт».