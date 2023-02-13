Тер Штеген: Хави изменил менталитет «Барселоны», это помогает побеждать в сложных матчах
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Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген похвалил главного тренера команды Хави за проделанную работу на ментальном уровне.
«Работа, которую делает Хави, внесла множество изменений в менталитет команды. Это помогает выигрывать сложные матчи. Чемпионская гонка в Испании? У нас есть небольшое преимущество, но ещё многое впереди», — приводит слова тер Штегена Sport.es.
30-летний Марк-Андре тер Штеген стал игроком «Барселоны» летом 2014 года, он успел провести один сезон вместе с Хави, который ушёл из испанской команды спустя сезон. В нынешней кампании немецкий вратарь в 29 матчах пропустил 20 голов и 17 раз сыграл «на ноль».
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