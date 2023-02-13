Виктор Мендес: мечту посетить Париж воплотил, теперь новая цель — стать чемпионом с ЦСКА
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Полузащитник сборной Чили и московского ЦСКА Виктор Фелипе Мендес заявил о намерении выиграть золото Российской Премьер-Лиги в составе армейской команды.
«Тату Эйфелевой башни появилось у меня ещё до поездки в Париж? Да, потому что всегда мечтал посетить столицу Франции. В декабре наконец удалось. Теперь на повестке дня другая цель — стать чемпионом с ЦСКА», — приводит слова Мендеса «Матч ТВ».
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Мендес провёл 14 матчей. На данный момент футболист не отметился ни одним результативным действием. После 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице. Армейцы набрали 29 очков. У лидера соревнований, «Зенита», 42 очка в активе.
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