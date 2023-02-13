Джибриль Сиссе назвал своего футбольного кумира

Бывший нападающий краснодарской «Кубани», «Марселя» и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе назвал своим футбольным кумиром французского экс-футболиста «Милана» и «Марселя» Жан-Пьера Папена, заявив, что француз остаётся для него лучшим даже на фоне Марко ван Бастена.

«Кто для меня является лучшим нападающим в истории? Жан-Пьер Папен, для меня нет и не было никого лучше. Возможно, ван Бастен может с ним сравниться. Но для меня лучшим является Жан-Пьер и никто другой. Он по-прежнему мой кумир», — приводит слова Сиссе «твиттер» Telefoot.

Папен является обладателем «Золотого мяча», награды лучшему футболисту года по версии издания France Football. Француз был удостоен данного приза в 1991 году. Папен четыре раза становился чемпионом Франции (1989, 1990, 1991 и 1992) и дважды — Италии (1993 и 1994).