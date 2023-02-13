Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джибриль Сиссе назвал своего футбольного кумира

Джибриль Сиссе назвал своего футбольного кумира
Комментарии

Бывший нападающий краснодарской «Кубани», «Марселя» и «Ливерпуля» Джибриль Сиссе назвал своим футбольным кумиром французского экс-футболиста «Милана» и «Марселя» Жан-Пьера Папена, заявив, что француз остаётся для него лучшим даже на фоне Марко ван Бастена.

«Кто для меня является лучшим нападающим в истории? Жан-Пьер Папен, для меня нет и не было никого лучше. Возможно, ван Бастен может с ним сравниться. Но для меня лучшим является Жан-Пьер и никто другой. Он по-прежнему мой кумир», — приводит слова Сиссе «твиттер» Telefoot.

Папен является обладателем «Золотого мяча», награды лучшему футболисту года по версии издания France Football. Француз был удостоен данного приза в 1991 году. Папен четыре раза становился чемпионом Франции (1989, 1990, 1991 и 1992) и дважды — Италии (1993 и 1994).

Новость по теме
Обладатель «Золотого мяча» Папен: противостояние Холанда и Мбаппе будет великолепным
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023