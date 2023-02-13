Обладатель «Золотого мяча» Папен: противостояние Холанда и Мбаппе будет великолепным

Обладатель «Золотого мяча» 1991 года, награды лучшему футболисту по версии издания France Football, Жан-Пьер Папен высказался о заочном противостоянии нападающих «Манчестер Сити» и «ПСЖ» Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе, заявив, что оно будет великолепным.

«Их результаты и послужной список. Вот это будет иметь значение. Но противостояние Холанда и Мбаппе будет великолепным», — приводит слова Папена «твиттер» Telefoot.

22-летний норвежец Холанд сыграл 29 матчей за «Манчестер Сити» в текущем сезоне, отметившись 31 забитым мячом и четырьмя результативными передачами. 24-летний француз Мбаппе забил 25 голов и сделал шесть голевых пасов в 26 играх за парижский клуб.

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