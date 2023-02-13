Карим Бензема назвал лучших нападающих в истории футбола

Французский нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема назвал лучшими форвардами в истории футбола легенду лондонского «Арсенала» Тьерри Анри и двукратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Роналдо.
«Тьерри Анри – настоящая легенда! Несмотря на то что я вырос, наблюдая за игрой Роналдо, для меня лучшим нападающим после него является Тьерри Анри», — приводит слова Бензема «твиттер» Telefoot.
Анри выигрывал чемпионат мира в 1998 году и чемпионат Европы в 2000 году. Француз стал двукратным чемпионом Англии в составе «Арсенала» (2002 и 2004) и дважды выиграл золото испанской Примеры (2009 и 2010). Роналдо выигрывал мировые первенства в 1994 и 2002 годах. Бразилец дважды выигрывал «Золотой мяч» (1997 и 2002).
«Реал» проиграл «Мальорке» в гостевом матче 20-го тура Ла Лиги
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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