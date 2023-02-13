Александр Мостовой: жалко, что Юрий Жирков так рано закончил. Мог бы ещё поиграть

Бывший российский футболист Александр Мостовой выразил сожаление после новости о завершении карьеры Юрием Жирковым. Последним клубом 39-летнего игрока были «Химки».
«Я помню, когда он только появился. Он мне запомнился: худенький, левоногий. Мне это запомнилось, потому что у нас не так много было левоногих. Юра бегал без остановки вперёд-назад, а потом его ещё стали использовать не защитником, а впереди.
Многие говорили, что надо ему защитником, а нападающим всё равно было отлично. У многих игроков не получается сразу на нескольких позициях. У Юры получалось, это сразу бросилось в глаза. Если судить по пятибалльной шкале, то у Юры надёжная пятёрка: всегда отработает, всегда добежит, отыграет. Он очень скромный, дисциплинированный и ответственный. Единственное, жалко, что так рано закончил! Мог бы ещё поиграть (смеётся)», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 13 февраля 2023
-
15:18
-
15:09
-
15:09
-
15:00
-
14:57
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:22
-
14:19
-
14:10
-
14:05
-
14:02
-
13:44
-
13:36
-
13:30
-
13:17
-
13:15
-
13:09
-
13:00
-
12:50
-
12:39
-
12:36
-
12:31
-
12:23
-
12:19
-
12:11
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:58
-
11:52
-
11:23
-
11:21
-
11:13