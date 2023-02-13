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Малком рассказал, как отреагировал на несостоявшийся переход из «Зенита» в «ПСЖ»

Малком рассказал, как отреагировал на несостоявшийся переход из «Зенита» в «ПСЖ»
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Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком рассказал, как отреагировал на свой несостоявшийся переход во французский «ПСЖ».

«ПСЖ» напрямую обратился ко мне по поводу возможного трансфера. Мы обсудили это с главным тренером. Конечно, я обрадовался, что такой большой европейский клуб заинтересовался мной. Каждый работает для этого.

Отсутствие официального предложения? Не расстроился и не переживал. У меня действующий контракт с «Зенитом». Я его уважаю. Клуб всегда честно поступал со мной. Заинтересованность от «ПСЖ» мне польстила. Это лишь сигнал к тому, что я двигаюсь в правильном направлении. Внимание топ-клуба показательно и характерно. Но я был спокоен. Ждал, как будет развиваться ситуация. Итог истории никак на меня не повлиял», — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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