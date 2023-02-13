«Это будет грандиозная игра». Матюиди — о матче «ПСЖ» и «Баварии» в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник французского «ПСЖ» Блез Матюиди поделился ожиданиями от предстоящего матча между парижанами и мюнхенской «Баварией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«В составах обеих команд есть отличные футболисты. Это будет грандиозная игра. Она будет тяжёлой для игроков на поле. Обе команды должны быть готовы к бою. В конце концов, решающим фактором станет ментальность. Всем нравятся такие матчи», — приводит слова Матюиди TZ.
Первый матч в противостоянии «ПСЖ» и «Баварии» состоится уже завтра, 14 февраля. Встреча пройдёт в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Ответная встреча между соперниками пройдёт в Мюнхене 8 марта.
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