Источник: ЦСКА хочет подписать нападающего «Нюрнберга»
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Нападающий немецкого «Нюрнберга» Квандво Дуа может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. В услугах 25-летнего швейцарца с ганскими корнями заинтересован московский ЦСКА, информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.
Согласно сведениям источника, армейцы уже сделали предложение «Нюрнбергу». Речь идёт об аренде Дуа с правом последующего выкупа за € 1 млн. При этом отмечается, что Квандво — не единственный вариант в шорт-листе ЦСКА, но предложение клуб сделал именно по этому футболисту.
В сезоне-2022/2023 Квандво Дуа провёл 22 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость швейцарского футболиста в € 1,3 млн.
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