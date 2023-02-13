Канчельскис: «Спартак» ничего не выиграет, не надо питать иллюзий. Они плачутся как дети!

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал московский «Спартак». По его мнению, красно-белые не смогут ничего выиграть в нынешнем сезоне.
«Мне «Спартак» вообще неинтересен! Нереально, чтобы они обошли «Зенит». Что все нянчатся с этим «Спартаком»? Они же как дети, всё время плачутся: ой, нас обидели. Детский сад! Выигрывайте, как было при Романцеве, тогда никто не плакался. А сейчас плачутся, будто у них игрушку в песочнице отняли. У них все виноваты, кроме них самих.
Ничего у «Спартака» не будет, они ничего не выиграют. Не надо питать иллюзий. «Зенит» станет чемпионом, а «Спартак», может быть, даже второе место не займёт. «Спартак» не станет чемпионом, пусть даже не думают об этом! Шансов у них нет», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.
Напомним, после 17 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу Российский Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Сине-бело-голубые набрали 42 очка. У ближайшего преследователя, московского «Спартака», 36 очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).
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