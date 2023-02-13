«Один зажал ромб и несёт пургу». Салихова – о комитете ветеранов «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о комитете ветеранов клуба.
«Комитет ветеранов существовал и при Леониде Арнольдовиче. Сейчас изменился состав. Ветеранов чтили, уважали, приглашали на спартаковские праздники, юбилейные и не только даты. Была создана Аллея славы, памятники на стадионе и вокруг. Ведь не зная истории, невозможно двигаться в будущее. Накануне кубкового финала ветераны были приглашены на базу к команде. Их вклад в трофей существенен. Но надо чётко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал ромб и регулярно несёт пургу», — приводит слова Салиховой Metaratings.
Ранее сообщалось, что Олег Романцев стал председателем комитета ветеранов красно-белых.
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