«Один зажал ромб и несёт пургу». Салихова – о комитете ветеранов «Спартака»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о комитете ветеранов клуба.

«Комитет ветеранов существовал и при Леониде Арнольдовиче. Сейчас изменился состав. Ветеранов чтили, уважали, приглашали на спартаковские праздники, юбилейные и не только даты. Была создана Аллея славы, памятники на стадионе и вокруг. Ведь не зная истории, невозможно двигаться в будущее. Накануне кубкового финала ветераны были приглашены на базу к команде. Их вклад в трофей существенен. Но надо чётко разделять, а каждый ли ветеран – на самом деле ветеран. Например, один из них зажал ромб и регулярно несёт пургу», — приводит слова Салиховой Metaratings.

Ранее сообщалось, что Олег Романцев стал председателем комитета ветеранов красно-белых.