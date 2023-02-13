Джеймс: нет трофея, который «Челси» не сможет выиграть. Мы станем одной из лучших команд

Защитник «Челси» Рис Джеймс считает, что синие, которые провели яркую трансферную кампанию в январе, в будущем будут одной из сильнейших команд планеты.



«Я не думаю, что есть трофей, на который «Челси» не сможет претендовать. Уверен, что та команда, которую мы создаём, учитывая всех молодых игроков, станет одной из лучших в мире», — приводит слова Джеймса Football Daily.



Лондонцы в январе приобрели шестерых игроков, включая полузащитника Михаила Мудрика, выступавшего в «Шахтёре», и Энцо Фернандеса из «Бенфики». Также состав команды Грэма Поттера усилил хавбек «Атлетико» Жоау Феликс, который переехал в Англию на правах аренды.



«Челси» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с дортмундской «Боруссией». Первая игра состоится в среду, 15 февраля (23:00 мск).

Мудрик показал свою работу в спортзале: