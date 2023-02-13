Галтье: в «ПСЖ» изучили «Баварию», её сильные и слабые стороны

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье поделился мнением о наставнике мюнхенской «Баварии» Юлиане Нагельсмане, а также рассказал, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов состав парижан сильно изменится по сравнению с той командой, что выступила с «Монако» (1:3).
«Нагельсман? Он молодой тренер, но начинает набираться опыта. Он очень современен. Мы изучили «Баварию», их сильные и слабые стороны. Но игра в футбол — это в основном не про тренеров. Игроки — вот главные действующие лица.
Команда, которая выйдет на поле завтра, будет совсем не похожа на ту, что выступила в Монако. В больших играх я и мои игроки знают, как повысить свой уровень, свои стандарты и свою вовлечённость», — приводит слова Галтье Bayern&Germany.
Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе:
- 13 февраля 2023
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