Украинский игрок перенёс клиническую смерть во время тренировки

Защитник луганской «Зари» Олег Данченко во время тренировки на сборах в Турции перенёс клиническую смерть, информирует «Обозреватель».



Сообщается, что у 28-летнего игрока трижды останавливалось сердце, а спасти его удалось благодаря случайности.



Тренировка «Зари» не предполагала тяжёлых нагрузок. В какой-то момент Данченко потерял сознание. По счастливой случайности, рядом проводила тренировочные мероприятия бригада австрийских врачей, которые при помощи дефибриллятора с третьего раза запустили сердце футболиста.



Данченко сразу был госпитализирован, возможно, ему потребуется операция. На протяжении карьеры ни в одном из клубов не выявили проблем с сердцем у игрока.



В январе минувшего года в ДТП погибла жена футболиста Виктория, она не справилась с управлением.