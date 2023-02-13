Украинский игрок перенёс клиническую смерть во время тренировки

Защитник луганской «Зари» Олег Данченко во время тренировки на сборах в Турции перенёс клиническую смерть, информирует «Обозреватель».
Сообщается, что у 28-летнего игрока трижды останавливалось сердце, а спасти его удалось благодаря случайности.
Тренировка «Зари» не предполагала тяжёлых нагрузок. В какой-то момент Данченко потерял сознание. По счастливой случайности, рядом проводила тренировочные мероприятия бригада австрийских врачей, которые при помощи дефибриллятора с третьего раза запустили сердце футболиста.
Данченко сразу был госпитализирован, возможно, ему потребуется операция. На протяжении карьеры ни в одном из клубов не выявили проблем с сердцем у игрока.
В январе минувшего года в ДТП погибла жена футболиста Виктория, она не справилась с управлением.
- 13 февраля 2023
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