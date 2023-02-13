«Верона» с минимальным счётом обыграла «Салернитану» в матче Серии А

Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Верона» на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» принимала «Салернитану». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.



На 31-й минуте сербский форвард Дарко Лазович выполнил навес в штрафную, а Сириль Нгонж поразил ворота команды из Салерно. На 68-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но после обращения к VAR изменил своё решение. До конца встречи счёт не изменился.



«Верона» набрала 17 очков и улучшила свои шансы на сохранение прописки в Серии А: команда осталась на 18-й позиции, в зоне вылета, но от «Специи», которая располагается строчкой выше, веронцев отделяет лишь два очка. В активе «Салернитаны» осталось 21 очко, команда на 16-м месте.