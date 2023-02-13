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«Верона» с минимальным счётом обыграла «Салернитану» в матче Серии А

«Верона» с минимальным счётом обыграла «Салернитану» в матче Серии А
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Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Верона» на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» принимала «Салернитану». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.

На 31-й минуте сербский форвард Дарко Лазович выполнил навес в штрафную, а Сириль Нгонж поразил ворота команды из Салерно. На 68-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но после обращения к VAR изменил своё решение. До конца встречи счёт не изменился.

«Верона» набрала 17 очков и улучшила свои шансы на сохранение прописки в Серии А: команда осталась на 18-й позиции, в зоне вылета, но от «Специи», которая располагается строчкой выше, веронцев отделяет лишь два очка. В активе «Салернитаны» осталось 21 очко, команда на 16-м месте.

Италия - Серия А. 22-й тур
13 февраля 2023, понедельник. 20:30 МСК
Верона
Верона
Окончен
1 : 0
Салернитана
Салерно
1:0 Нгонж – 31'
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