«Верона» с минимальным счётом обыграла «Салернитану» в матче Серии А
Поделиться
Завершился матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором «Верона» на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» принимала «Салернитану». Финальный свисток зафиксировал победу хозяев с минимальным счётом.
На 31-й минуте сербский форвард Дарко Лазович выполнил навес в штрафную, а Сириль Нгонж поразил ворота команды из Салерно. На 68-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей, но после обращения к VAR изменил своё решение. До конца встречи счёт не изменился.
«Верона» набрала 17 очков и улучшила свои шансы на сохранение прописки в Серии А: команда осталась на 18-й позиции, в зоне вылета, но от «Специи», которая располагается строчкой выше, веронцев отделяет лишь два очка. В активе «Салернитаны» осталось 21 очко, команда на 16-м месте.
Комментарии
- 13 февраля 2023
-
22:54
-
22:47
-
22:45
-
22:36
-
22:34
-
22:28
-
22:25
-
22:13
-
22:06
-
22:00
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:30
-
21:20
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:51
-
20:45
-
20:44
-
20:44
-
20:38
-
20:35
-
20:30
-
20:23
-
20:17
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:33
-
19:27
-
19:19
Партнерский контент