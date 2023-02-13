Игорь Осинькин оценил новичков «Крыльев Советов» Писарского, Гарре и Рассказова

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о новичках самарской команды. Зимой состав «Крыльев» пополнили аргентинский форвард Бенхамин Гарре, нападающий Владимир Писарский и защитник Николай Рассказов.
«Наши новички Писарский, Гарре, Рассказов пока только привыкают к нашим требованиям. Пока мы не можем говорить, что они до конца почувствовали наши игру — всё впереди. Надеюсь, что мы сумеем максимально встроить всех в наш футбол. В текущих реалиях мы получили хороших игроков, которые соответствуют нашему уровню и амбициям. У них есть желание расти в человеческом и игровом плане — это самое главное», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
Полностью интервью с Игорем Осинькиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
- 13 февраля 2023
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