Игорь Осинькин объяснил, почему «Крылья Советов» не рассматривали подписание Артёма Дзюбы

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал, почему в самарской команде не были заинтересованы в приобретении Артёма Дзюбы. Слухи связывали экс-форварда «Зенита» с разными клубами РПЛ, в итоге он подписал контракт с «Локомотивом».



«Педлагал ли Дзюба свои услуги «Крыльям»? До меня не доходило. Мы очень быстро закрыли сделку по Писарскому. Как только пошли слухи по уходу Глушенкова, наш спортивный отдел сразу начал заниматься поиском замены. Когда Макс принял решение уйти, трансфер Писарского был уже подготовлен. К этому времени про Дзюбу нам никто не говорил, да и мы бы уже не рассматривали. Нет смысла иметь трёх-четырёх игроков на одну позицию», — сказал Осинькин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.



Полностью интервью с Осинькиным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.