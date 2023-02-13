«В Лиге чемпионов возможно всё». Коман — о матче «ПСЖ» — «Бавария»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «ПСЖ» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, а также вспомнил о финале турнира 2020 года, когда мюнхенцы одолели парижан со счётом 1:0.

«Мы выиграли последние три матча — именно с таким настроем мы и должны подойти к этой встрече. В футболе всегда бывают плохие периоды. Несмотря на то что «ПСЖ» — отличная команда, в Лиге чемпионов возможно всё. Но я надеюсь, что завтра мы тоже сможем хорошо показать себя на поле, как и в последних встречах.

Мой победный гол в финале с «ПСЖ» в 2020 году? Да, это был один из величайших моментов в моей карьере. Этот забитый мяч словно дал мне крылья. Хоть было всё уже давно, это прекрасное воспоминание. Я также с удовольствием вспоминаю своё время, проведённое в составе парижан», — приводит слова Комана официальная страница мюнхенцев в социальных сетях.

Игроки «Баварии» отметили победу над «Барселоной» в ночном клубе: