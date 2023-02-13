Экс-форвард «Зенита» Дриусси станет одним из самых высокооплачиваемых игроков МЛС

Бывший форвард «Зенита» Себастьян Дриусси близок к продлению контракта с командой МЛС «Остин» до 2026 года. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, новое соглашение сделает аргентинца одним из самых высокооплачиваемых игроков североамериканской лиги, при этом размер возможной зарплаты игрока не уточняется.



За «Остин» Дриусси выступает с июля 2021 года. Всего в МЛС он провёл за команду 54 матча, забил 30 мячей и записал на свой счёт восемь результативных передач.



За санкт-петербургский клуб аргентинец провёл 138 матчей, в которых забил 25 голов и сделал 22 результативные передачи. В составе «Зенита» Дриусси стал трёхкратным чемпионом России (2019, 2020 и 2021), выиграл Кубок (2020) и дважды Суперкубок (2020/2021 и 2021/2022) страны.

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