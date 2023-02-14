«Заткнись! Спустись сюда и скажи это!» Аллегри — фанату во время игры с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри во время матча Серии А с «Фиорентиной» (1:0) резко отреагировал на выкрики фаната в адрес форварда туринцев Мойзе Кина и защитника Маттиа Де Шильо. В концовке встречи итальянский специалист повернулся в сторону трибуны и прокричал: «Заткнись! Спустись сюда и скажи это!»

Массимилиано Аллегри

«Я разочарован, так как большая часть фанатов помогают команде, но есть некоторые, которые решают, что игрок плох вне зависимости от его объёма работы на поле, например, Мойзе Кин, Маттиа Де Шильо и иногда Леандро Паредес. Это игроки «Ювентуса», они важны для нас. Мне не нравятся болельщики, которые приходят на стадион, чтобы оскорблять или издеваться над игроками, это неуважение. Издевайтесь над нами, когда мы играем плохо, но не раньше времени», — приводит слова Аллегри Goal.

Новость по теме Аллегри ответил, является ли Лига Европы для «Ювентуса» приоритетом после снятия очков

У «Арсенала» +5, у «Ювентуса» -15. ХиТ#131