Уэйн Руни хочет возглавить «Саутгемптон». Клуб уволил двух тренеров с начала сезона

Главный тренер «Ди-Си Юнайтед» Уэйн Руни заинтересован в том, чтобы возглавить «Саутгемптон», сообщает talkSPORT.
Примечательно, что в текущем сезоне «святые» уже уволили двух специалистов. В воскресенье, 12 февраля, клуб отправил в отставку Нейтана Джонса, который в ноябре сменил на своём посту Ральфа Хазенхюттля.
«Саутгемптон», в свою очередь, сейчас ведёт переговоры с бывшим тренером «Лидса» Джесси Маршем.
«Святые» после 22 матчей занимают последнее место в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места на 4 очка.
36-летний Руни был футболистом «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В 559 матчах за команду нападающий забил 253 гола и отдал 146 результативных передач. Руни завершил карьеру в январе 2021 года.
«Ди-Си Юнайтед» завершил прошлый сезон МЛС на последнем, 14-м месте Восточной конференции.
Руни был настоящим королём АПЛ! Чего он добился в лиге как игрок:
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