Вингер киевского «Динамо» рассказал, в чём главное отличие украинцев от россиян

Бенито, выступающий за киевское «Динамо», прокомментировал свой период пребывания в чемпионате России.
«В чём отличие украинцев от россиян? Я жил в России и могу сказать, что украинский народ более дружелюбный. Россияне очень радикальны. Посмотрите, сколько иностранцев ходит по улицам Киева. Много индусов, африканцев, американцев, европейцев.
В России иностранцам тяжело ходить по улицам. Украинцы очень гостеприимны, они рады туристам, открыты, дружелюбны ко всем. Россиянам не хватает такого гостеприимства, которое характерно для вас», — приводит слова Бенито официальный You-Tube-аккаунт клуба.
Напомним, ранее Бенито выступал за ряд российских клубов. Бенито принадлежит киевскому «Динамо», однако предыдущий год провёл в аренде в донецком «Олимпике» и хорватской «Горице».
Россия и Украина оказались рядом на флаге английского фаната
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