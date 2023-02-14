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Лотар Маттеус: «ПСЖ» может сиять, но они постоянно разваливаются

Лотар Маттеус: «ПСЖ» может сиять, но они постоянно разваливаются
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Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус считает, что его бывшая команда переиграет «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч состоится сегодня, 14 февраля (23:00 мск).

«Бавария» пройдёт «ПСЖ» и пробьётся в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Если вы следите за новостями вокруг «ПСЖ» последние несколько недель, то понимаете, что «Баварии» вообще не стоит беспокоиться. Ни Гнабри, ни «Гуччи» (очевидно, речь идёт о поездке Гнабри в Париж на Неделю моды. – Прим. «Чемпионата»), ни Мануэль Нойер, ни его лыжная прогулка не успевают за тем, что происходит вокруг парижан.

Месси, Неймар и их партнёры по команде выбыли из Кубка Франции после поражения от ненавистных соперников из «Марселя». В чемпионате проигран важный матч с «Монако». Кроме того, появляются разговоры вокруг Неймара, Мбаппе травмирован.

По сравнению с ними «Бавария» на вершине. Три победы подряд, уверенный проход в следующий раунд Кубка, лидеры Бундеслиги.

«ПСЖ» может сиять, но они также постоянно разваливаются. Я думаю, что «Бавария» более сильна, компактна, быстра и голодна.

Но к обеим командам относится следующее: все заботы и проблемы, возникшие за последние несколько недель, полностью забываются к стартовому свистку», — написал Маттеус в своей колонке для Sky Sport Germany.

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