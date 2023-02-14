«Чтобы потерять форму, её нужно иметь». Слуцкий отшутился о физическом состоянии Дзюбы

Главный тренер Леонид Слуцкий пошутил на тему физического состояния Артёма Дзюбы, который перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года, пропустив часть сборов.

«Дзюба не переживал, что может не набрать форму? Он был максимально спокоен. Во-первых, для того, чтобы набрать форму, её нужно потерять, а чтобы потерять, нужно её иметь (смеётся)», — сказал Слуцкий во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

34-летний Артём Дзюба начал сезон в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». В ноябре 2022 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Российский нападающий находился без команды до февраля, а до этого времени поддерживал форму индивидуальными тренировками с тренером. Соглашение между Дзюбой и «Локомотивом» подписано до конца сезона.