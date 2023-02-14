«Чтобы потерять форму, её нужно иметь». Слуцкий отшутился о физическом состоянии Дзюбы

Главный тренер Леонид Слуцкий пошутил на тему физического состояния Артёма Дзюбы, который перешёл в «Локомотив» в феврале 2023 года, пропустив часть сборов.
«Дзюба не переживал, что может не набрать форму? Он был максимально спокоен. Во-первых, для того, чтобы набрать форму, её нужно потерять, а чтобы потерять, нужно её иметь (смеётся)», — сказал Слуцкий во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
34-летний Артём Дзюба начал сезон в составе турецкого клуба «Адана Демирспор». В ноябре 2022 года стороны расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Российский нападающий находился без команды до февраля, а до этого времени поддерживал форму индивидуальными тренировками с тренером. Соглашение между Дзюбой и «Локомотивом» подписано до конца сезона.
- 14 февраля 2023
-
12:35
-
12:33
-
12:24
-
12:08
-
12:06
-
12:00
-
11:52
-
11:52
-
11:42
-
11:40
-
11:37
-
11:36
-
11:25
-
11:12
-
11:03
-
11:02
-
10:50
-
10:50
-
10:43
-
10:33
-
10:31
-
10:21
-
10:15
-
10:12
-
10:04
-
10:03
-
10:01
-
09:49
-
09:45
-
09:45
-
09:43
-
09:35
-
09:31
-
09:25
-
09:23