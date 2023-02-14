Леонид Слуцкий объяснил, зачем «Локомотиву» нужен Артём Дзюба

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Локомотив».

«Кто основные нападающие «Локомотива» в это межсезонье? Глушенков? Я смотрел их матчи, он пока играет только на фланговых позициях, Галактионов мне рассказал, где хочет его использовать, но он не видит его на позиции чистого нападающего. Играл номинальный вингер Камано и есть Игнатьев. Этого достаточно, чтобы вести тяжелейшую борьбу за выживание с такой молодой командой, у которой и так не хватает опыта?

Изидор травмирован и, вероятно, он будет максимально залечивать свою травму, ещё раз не провалить медосмотр. На него рассчитывать нельзя, он пропустил все сборы и, как помню, вообще ни в одной игре на них не сыграл», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».