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Ловчев: Мостовой объявил сбор средств для получения лицензии. Это хохма какая-то

Ловчев: Мостовой объявил сбор средств для получения лицензии. Это хохма какая-то
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на заявление экс-полузащитника красно-белых Александра Мостового, который сообщил, что хотел бы получить тренерскую лицензию, но только в том случае, если кто-то поможет ему материально. По словам Мостового, обучение стоит около миллиона рублей.

«Саша Мостовой объявил сбор средств на обучение, чтобы получить лицензию. Подход, который у нас до Царя не применялся. Как по мне, это хохма какая-то. Тем более знаю, что у Саши есть знакомые люди, которые могли бы проспонсировать его стремление к знаниям. Как бы то ни было, мы на пороге грандиозных перемен, за которыми желает следить вся страна. Тем более есть и дискуссия вокруг того, кто имеет право тренировать и у кого больше шансов на успех.

Принимаю точку зрения о том, что для успеха вовсе не обязательно играть на высоком уровне (как примеры — Слуцкий в России и Моуринью в Европе), но считаю, что у больших в прошлом игроков выше шансы на успех. Конечно, в истории есть случай, когда и спортивный журналист тренировал сборную, да ещё какую — Бразилии. Но есть примеры Зидана, Анчелотти, Гвардиолы в Европе, и Бескова, Симоняна, Качалина и Якушина у нас.

Поэтому желаю Мостовому только успеха. Учиться никогда не поздно!» — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

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