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Александр Мостовой: планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально

Александр Мостовой: планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально
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Бывший полузащитник«Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что планирует получить тренерскую лицензию.

«Разделяю ли я точку зрения, что российскому футболу пришёл ######? Нет, не до такой степени. Не пришёл.
Интрига, как говорила Зарема, в том, что Александр Мостовой получит лицензию. Одна интрига – кто займёт первое место. Догнать «Зенит» может не только «Спартак». Интрига-то есть.

Планирую получать тренерскую лицензию, если помогут. Материально если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от выступления в турнирах под своей эгидой из-за событий на Украине. 24 января 2023 года состоялась первая рабочая встреча между РФС и УЕФА по поводу возвращения сборной России и клубов к европейским турнирам.

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