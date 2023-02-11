Александр Мостовой: планирую получать тренерскую лицензию, если кто-то поможет материально

Бывший полузащитник«Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал, что планирует получить тренерскую лицензию.



«Разделяю ли я точку зрения, что российскому футболу пришёл ######? Нет, не до такой степени. Не пришёл.

Интрига, как говорила Зарема, в том, что Александр Мостовой получит лицензию. Одна интрига – кто займёт первое место. Догнать «Зенит» может не только «Спартак». Интрига-то есть.



Планирую получать тренерскую лицензию, если помогут. Материально если кто-то поможет, ведь это большие деньги. За обучение надо заплатить около 1 млн рублей, а для меня это очень много. Будем искать спонсоров», – приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от выступления в турнирах под своей эгидой из-за событий на Украине. 24 января 2023 года состоялась первая рабочая встреча между РФС и УЕФА по поводу возвращения сборной России и клубов к европейским турнирам.