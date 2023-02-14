Леонид Слуцкий объяснил, почему у Юрия Жиркова не сложилась карьера в «Челси»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о карьере Юрия Жиркова в «Челси». Россиянин выступал за лондонскую команду с 2009 по 2011 год.

«Думаю, не открою секрета, что он замкнутый, у него было плохо с английским, а в клубе не было переводчика, он с большим трудом решал бытовые проблемы. Ему помогали и Шевченко, и Матич, и Иванович, но всё равно это очень тяжело. Как бы тебе ни помогали, это сложная история. По уровню мастерства Жирков мог бы играть в любой лиге мира, но из-за ментальной истории ему было ближе в России», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В 49 матчах за английский клуб Жирков забил один мяч и отдал 11 результативных передач. Вместе с «Челси» Жирков выиграл Кубок, Суперкубок и чемпионат Англии.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: