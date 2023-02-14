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The Athletic: Джесси Марш станет главным тренером «Саутгемптона» до матча с «Челси»

The Athletic: Джесси Марш станет главным тренером «Саутгемптона» до матча с «Челси»
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Американский тренер Джесси Марш, который недавно был уволен из «Лидса», возглавит «Саутгемптон», сообщает The Athletic.

«Святые» остались без главного тренера 12 февраля после увольнения Нейтана Джонса, который, в свою очередь, сменил на этом посту Ральфа Хазенхюттля в ноябре.

В понедельник Марш и «Саутгемптон» провели первый раунд переговоров, в ходе которого обсуждали продолжительность контракта со специалистом. В клубе хотят действовать быстро и назначить нового тренера до игры АПЛ с «Челси», которая состоится 18 февраля.

Другими кандидатами на вакантную должность были экс-тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард и бывший наставник «Эвертона» и «Челси» Фрэнк Лэмпард, но, по всей видимости, клуб остановился на кандидатуре американца.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в ближайшее время.

«Святые» замыкают турнирную таблицу АПЛ, набрав 15 очков в 22 матчах.

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