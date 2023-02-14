Леонид Слуцкий объяснил причину продления «Спартаком» контракта с Гильермо Абаскалем

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о продлении «Спартаком» контракта с главным тренером Гильермо Абаскалем. Испанский специалист возглавил команду перед стартом нынешнего сезона.
«Длина контракта тренера показывает лишь уровень доверия к этому специалисту. Это самая абстрактная вещь, которая существует. Сколько тренеров было уволено при длительных контрактах, сколько уходили сами при действующем соглашении. Это прекрасный показатель клуба, что они с тренером всерьёз и надолго, сообщение игрокам, что этот тренер будет выбирать состав и, если есть кто-то недовольный...» — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTubе-канала «Коммент.Шоу».
Под руководством Гильермо Абаскаля «Спартак» в 17 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от «Зенита» на шесть очков.
- 14 февраля 2023
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