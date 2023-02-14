«Партизан» сообщил, что сербских болельщиков не пустят в Молдавию на матч ЛК с «Шерифом»

Белградский «Партизан» сообщил, что сербских болельщиков, планировавших посетить выездной матч Лиги конференций с «Шерифом», не пустят в Молдавию. Ранее появилась информация, что нескольких сербских фанатов в аэропорту Тирасполя не пустили в страну.
«ФК «Партизан» информирует общественность о том, что Ассоциация футбола Молдавии по распоряжению Службы безопасности Молдавии приняла решение, что матч между тираспольским «Шерифом» и белградским «Партизаном» будет сыгран за закрытыми дверями, т. е. без присутствия зрителей.
В связи с этим ФК «Партизан» совместно с Министерством иностранных дел Республики Сербия предпринимает все меры безопасности для беспрепятственного пребывания команды и представителей клуба в Молдавии.
Информируем всех болельщиков «Партизана», что въезд в Молдавию невозможен по соображениям безопасности, а также присутствие на матче, и просим в целях вашей личной безопасности и комфорта воздержаться от путешествий», — гласит заявление пресс-службы белградцев.
- 14 февраля 2023
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