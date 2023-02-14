Канчельскис: давайте дождёмся конца сезона и посмотрим, кто такой Абаскаль

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на продление контракта главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля до 2025 года.

«Вопрос к руководителям «Спартака», почему они уже продлили контракт с Абаскалем. Во всех футбольных странах, наоборот, уважают своих тренеров, с ними подписывают контракты, их тянут, доверяют. У нас же всё наоборот, поэтому я ничему не удивляюсь.



Это проблема «Спартака», что они подписали новый контракт с Абаскалем. Мне всё равно, продлили или нет, получит он больше денег или нет, я не считаю чужие деньги. Мне неинтересно, что там у них происходит.

Обидно ли за российских тренеров? Обидно или нет, но нам надо работать и доказывать. На обиженных воду возят, а мы всё на кого-то обижаемся. Надо обижаться на самих себя. Не знаю, подходит ли Абаскаль «Спартаку», но это их проблема. Давайте дождёмся конца сезона и посмотрим, кто такой Абаскаль», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.